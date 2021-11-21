 إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرام الله

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:25 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:25 م

أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي، اليوم الأحد، فيما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية "إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد بمدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة الصحفي ماهر هارون برصاصة مطاطية، وعشرات المواطنين بحالات اختناق".. مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب محمد السلامين (28 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات".


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