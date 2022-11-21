 مقتل اثنين على الأقل وتضرر منازل جراء زلزال بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا - بوابة الشروق
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مقتل اثنين على الأقل وتضرر منازل جراء زلزال بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:59 ص
أفاد مسؤول إندونيسي بمقتل شخصين وتضرر مبان، إثر وقوع زلزال بقوة 5.6 ريختر بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالله مهاري، إن اثنين من سكان منطقة سيانجور توفيا وأصيب 4 آخرون بعد أن انهارت منازلهم نتيجة للزلزال.

وقالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخية، إن الزلزال وقع في الساعة 1.21 مساء (0621 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد 10 كيلومترات من جنوب غرب مقاطعة سيانجور.

وأضافت أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.

وهز الزلزال المباني الشاهقة في جاكرتا، لكن لم ترد تقارير عن حدوث أضرار بالغة، وفقا للهيئة.

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