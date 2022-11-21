شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات: أمريكا ترحب بإنشاء مصنع بولاية اريزونا

قال موريس تشانج مؤسس شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رحبت بقرار الشركة بفتح مصنع ثان في ولاية اريزونا وأكدت عزم حكومتها على مساعدة تايوان.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن تشانج، الذي كان يتحدث أمس السبت كمبعوث خاص لتايوان في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، قوله إنه أبلغ هاريس بدعوة وزير التجارة الأمريكي لحضور حفل لإنشاء المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار الشهر المقبل.

وأوضح تشانج أن تكلفة تصنيع رقائق في اريزونا ربما تكون أعلى بما لا يقل عن 50% عن تايوان، إلا أن هذا لم يمنع الشركة من نقل المزيد من إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقد بدأت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، والتي تحتفظ بمعظم انتاجها في تايوان، في تنويع أماكن الإنتاج خلال العام الماضي للمساعدة في تلبية الطلب في دول تسعى إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات.