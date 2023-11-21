محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالشلال، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

بالإضافة إلى مديرى ومسئولى فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً مسئولى الشركة المنفذة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الاجتماع حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع لشرح موجز عن مكونات المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 40% ويشمل إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى الرئيسية بالشلال، بجانب محطتين رفع فرعيتين بشيشة والباتنيول.

وكلف اللواء أشرف عطية بسرعة إجراء الاتصالات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ خط الإنحدار الرئيسى لمحطة صرف الشلال وبطول 300م، خلال شهر مع سرعة تلافى العيوب الفنية المرصودة تمهيدا لتسليم المحطة ابتدائيا لشركة مياه الشرب والبدء فى تشغيلها خاصة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها بنسبة 100%.

ووجه بسرعة تنفيذ أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف بالشلال مع سرعة التدخل والتعامل الفورى فى حالة حدوث طفح أو كسورات لخطوط الصرف بالمنطقة.

كما كلف محافظ أسوان المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء فى إنشاء محطتى رفع شيشة والباتنيول مع الالتزام بالبرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروع بالكامل فى المواعيد المقررة وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحى للأهالى والمناطق السكنية بالشلال بالشكل المطلوب.