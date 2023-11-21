تشييع جثمان عنصر من المقاومة الإسلامية في العراق بعد مقتله غربي بغداد

شيعت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء، جثمان فاضل المكصوصي أحد عناصر كتائب حزب الله العراقي بضربة أمريكية غربي بغداد.

وشارك في مراسم التشييع التي تمت في بغداد العشرات من أنصار المقاومة الإسلامية في العراق لينقل بعدها الجثمان إلى محافظة النجف ليوارى الثرى.

وبحسب مصادر في المقاومة الإسلامية فإن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت مركبة تقل عناصر في كتاب حزب الله كانت في طريقها لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، مما تسبب بمقتل أحد العناصر وإصابة أربعة آخرين.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أبلغ الليلة الماضية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية وحماية المستشارين الأمنيين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وقال "إنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية".

ولأول مرة يُعلن في العراق عن سقوط قتيل من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق بعد توجيه أكثر من 56 عملية استهداف قامت بها المقاومة طالت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا وإيلات في الأراضي المحتلة، بعد إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي.