البنك المركزي الصيني يضخ 319 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، 319 مليار يوان (7ر44 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ 205 مليارات يوان (6ر28 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية أمس.



ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



يأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني أمس على معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة المحلية.



وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 45ر3%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي.



كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 20ر4% للمرة الخامسة على التوالي.



ومن المتوقع بصورة كبيرة أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5%.