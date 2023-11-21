مسئول أمريكي: نقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة.

وأضاف كيربي، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "نقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة، ونحن نعمل على ذلك بجدية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقا لإطلاق سراح بعض من أكثر من 200 محتجز لدى حركة حماس في غزة "قريب للغاية".

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "فريقي يتنقل بين عواصم المنطقة. نحن الآن قريبون جدا من إعادة بعض هؤلاء الرهائن إلى وطنهم قريبا جدا. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل لحين الانتهاء من الأمر. عندما يكون لدينا المزيد لنقوله، سنفعل".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد قال، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق هدنة مع إسرائيل أصبح وشيكا، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يأمل في الحصول على أخبار جيدة بشأن الرهائن قريبا".

وبحسب وكالة "رويترز"، استدعى نتنياهو، حكومة الحرب، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات متزايدة على اتفاق وشيك لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ أكثر من ستة أسابيع.

وقال عضوان من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو إنهما سيصوتان ضد الاتفاق عندما تجتمع الحكومة بكامل هيئتها، لكن من غير المتوقع أن يرجحا النتيجة، بحسب "رويترز".