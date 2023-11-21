رئيس قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي: الجثث موجودة في كل الأقسام وفقدنا الكثير من الأرواح

وصف رئيس قسم التمريض بالمستشفى الإندونيسي، الوضع داخل المستشفى، قائلا إنه "تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية".



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "شهاب" الإخبارية: "الجثث موجودة في كل الأقسام وفقدنا الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات، ليس لدينا أكسجين والمرضى الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي فارقوا الحياة".



وطالب بالإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى.



وكانت مصادر صحية، قالت إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليل، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استُهدف "الإندونيسي" صباح أمس بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.



وبحسب المصادر، لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ويتم العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".