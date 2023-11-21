البرلمان الأوروبي يسعى إلى المزيد من التكنولوجيات المحايدة للمناخ في أوروبا

يرغب الاتحاد الأوروبي في تعزيز إنتاج التكنولوجيات الخالية من ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير مثل الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح والطاقة النووية في أوروبا.

واتفق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في ستراسبورج على موقف مشترك ينص على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينتج ما لا يقل عن 40% من الطلب السنوي على التكنولوجيات المحايدة للمناخ المهمة استراتيجيا في أوروبا بحلول عام 2030.

وسيتعين على البرلمان حاليا التفاوض مع الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن المقترح.

وحتى الآن، كان الاتحاد الأوروبي يستورد بشكل كبير التكنولوجيات النظيفة من أجل تحقيق أهدافه الخاصة بالمناخ. ويرغب البرلمان في إعادة إنتاج الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح إلى أوروبا.

وقال كريستيان إيهلر، المتحدث باسم السياسة الصناعية لمجموعة حزب الشعب الأوروبي- تيار يمين الوسط- في البرلمان "لقد قدم البرلمان اليوم أول رد واضح على قانون خفض التضخم الأمريكي"، في إشارة إلى برنامج الدعم الأمريكي للتكنولوجيات الخضراء.

وأضاف ايهلر "من خلال قانون الصناعة الصفرية الصافية، نقوم بتعزيز نموذج الأعمال للتخلص من الكربون الصناعي في الاقتصاد الأوروبي لأول مرة".