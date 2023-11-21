فريد زهران: نتنياهو وعصابته من مجرمي الحرب يريدون تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني

قال فريد زهران، المرشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في انتخابات 2024، إن «تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، تؤكد وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم حديثه عن اقتراب التوصل إلى هدنة ما».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «أهداف العدوان على غزة واضحة، فنتنياهو وعصابته من مجرمي الحرب يريدون تهجيرًا قسريًا للشعب الفلسطيني، ويحاولون إجبار مصر على أن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية».

وأكد أن «صمود الشعب الفلسطيني من جهة، وموقف النظام المصري الرافض للتهجير والداعم للشعب الفلسطيني من جهة، من شأنه إحباط هذا المشروع الإسرائيلي والعدوان الوحشي».