سقوط قرابة ألف شهيد فلسطيني في هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة

أعلن مسئول حكومي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، استشهاد نحو ألف فلسطيني في هجمات إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية على قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للصحفيين إن الجيش الإسرائيلي صعد هجماته الجوية والمدفعية باستهداف تدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما يؤدي إلى استشهاد العشرات بشكل متلاحق.

وأوضح أنه تم رصد نحو ألف شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط في حصيلة دامية من بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.

ولفت الثوابتة إلى استشهاد 20 شخصا، على الأقل، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبدالعظيم الحاج بينما كان على رأس عمله في مستشفى ناصر في خان يونس.

كما أعلن انتشال عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مربعًا سكنيًا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وتضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل فوق رؤوس قاطنيها.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.