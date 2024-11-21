 القبض على سائق لاتهامه بالسير برعونة على الطريق الدائرى واصطدامه بدراجة نارية - بوابة الشروق
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القبض على سائق لاتهامه بالسير برعونة على الطريق الدائرى واصطدامه بدراجة نارية

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:01 م

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيادة شخص لسيارة برعونة واصطدامه بدراجة نارية بالطريق الدائري بالجيزة.

وأوضح الفحص أن الواقعة تتمثل في قيام بعض قائدى السيارات باستيقاف قائد سيارة أعلى الطريق الدائرى بالجيزة، لتوجيه اللوم له لسيره برعونة ما يعرض حياته والمواطنين للخطر وعقب ذلك انطلق مسرعاً بالسيارة والاصطدام بدراجة نارية والفرار عقب ذلك.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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