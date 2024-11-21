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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".