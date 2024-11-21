قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن 80% من مساحة قطاع غزة مناطق عالية الخطورة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «النظام المدني في غزة دُمر»، نافيًا وجود مكان آمن للسكان.

وأضاف: «في غزة يضطر الناس إلى الفرار بحثًا عن احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الأمان غير الموجود.. إنهم محاصرون ولا يجدون مكانًا آمنًا يذهبون إليه».

وأشار إلى أن الفلسطينيين شمال غزة يعانون من «حصار محكم»، منوهًا أنهم «محرومون من المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 40 يومًا».

ولفت إلى أن عمليات تسليم المساعدات إلى القطاع أصبحت معقدة للغاية، قائلًا إن إعادة بناء النظام المدني في غزة يتطلب وقفًا لإطلاق النار وضمان المحاسبة والمساءلة.

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80% of the #Gaza Strip is now high risk areas where people are forced to flee in search for the basics especially the nonexistent safety.



They are trapped with no safe place to go.

In northern Gaza, people remain under a tight siege. They run for… pic.twitter.com/CBNXsIn7Mg — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 21, 2024

وأمس الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.

وطالب مشروع القرار بإطلاق سراح المحتجزين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية فإن مجلس الأمن الدولي صوت بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد لصالح القرار؛ الذي رعته الدول الـ10 المنتخبة من أصل 15 عضوا في المجلس، لكن القرار لم يتم اعتماده بسبب الفيتو الأمريكي.