قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن 80% من مساحة قطاع غزة مناطق عالية الخطورة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «النظام المدني في غزة دُمر»، نافيًا وجود مكان آمن للسكان.

وأضاف: «في غزة يضطر الناس إلى الفرار بحثًا عن احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الأمان غير الموجود.. إنهم محاصرون ولا يجدون مكانًا آمنًا يذهبون إليه».

وأشار إلى أن الفلسطينيين شمال غزة يعانون من «حصار محكم»، منوهًا أنهم «محرومون من المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 40 يومًا».

ولفت إلى أن عمليات تسليم المساعدات إلى القطاع أصبحت معقدة للغاية، قائلًا إن إعادة بناء النظام المدني في غزة يتطلب وقفًا لإطلاق النار وضمان المحاسبة والمساءلة.

