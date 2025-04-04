أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالملياردير إيلون ماسك، واصفا إياه بـ «الشخص الوطني والمميز»، وذلك ردًا على سؤال حول المدة التي سيستمر فيها ماسك بإدارة «وزارة الكفاءة الحكومية».

واعتبر خلال مقابلة صحفية أجراها على متن الطائرة الرئاسية، أن ما يحدث لشركة ماسك هو أمر «مشين»، في إشارة الخسائر القياسية للأسهم بشركته التي تراجعت بنحو 26٪ منذ يناير.

وشدد أن شركة «تسلا» تصنع «سيارات رائعة»، متابعا: «إذا أراد البقاء، بإمكانه البقاء طالما أراد، فأنا أحب الأشخاص الأذكياء، وهو شخص قوي ودعمني في الانتخابات، وقام بعمل مذهل، فقد تمكنا من العثور على مئات المليارات من الدولارات التي كانت مهدرة بسبب الفساد، والعمل لا يزال مستمرا بقوة».

ورجح مغادرة ماسك بعد فترة من الوقت، قائلا: «ربما سيبقى فترة من الوقت ثم يعود إلى شركاته، أرغب أن يبقى أطول وقت ممكن؛ لأنه يقوم بعمل رائع ووطني يجيد عمله رغم ما يتحمله؛ لكن في لحظة ما سيضطر إلى الرحيل، ربما بعد أشهر، في لحظة ما عليه أن يغادر أو سيحتاج إلى المغادرة».

ودعا إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، معتبرا أن ذلك هو الأفضل لتسريع الأمور وتحقيق فهم متبادل بدلا من الاعتماد على الوسطاء.

وشدد أنه لا يعتقد أن التفاوض عبر وسيط أمر ضروري مضيفا: «إنهم قلقون، ولا أريد أن يشعروا بذلك، ولكن أعتقد أنهم يفضلون المفوضات المباشرة».

وأضاف أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية في المباحثات مع المبعوث الروسي بالولايات المتحدة بشأن الحرب، مشيرا إلى أن «الرئيس بوتين مستعد لإبرام اتفاق سيوقف مقتل الآلاف أسبوعيا».