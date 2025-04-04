الكاس: سنتمسك بأمل التأهل لكأس العالم للناشئين

أكد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا أن فريقه سيتمسك بأمل التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين، وذلك بعد الهزيمة في أول مباراتين ببطولة كأس إفريقيا، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب بوركينا فاسو للناشئين على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب العربي الزاولي، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا.

وقال أحمد الكاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا تزال لدينا فرصة في التأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر، والآن سنغلق ملف مباراة بوركينا فاسو، من أجل التركيز على مواجهة الكاميرون القادمة".

وكان منتخب مصر قد تلقى أولى هزائمه في بطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا في الجولة الأولى من دور المجموعات، أمام جنوب إفريقيا، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويتأهل 10 منتخبات من أصل 16 فريقًا مشاركًا في بطولة كأس إفريقيا للناشئين إلى كأس العالم، حيث يتأهل مباشرةً صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات مواجهات مباشرة يتأهل منها فريقان آخران للمونديال.