أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا في أحدث موجات الطقس المدمر بالساحل الغربي لأمريكا

تعرض شمال كاليفورنيا لعاصفة قوية محملة بالأمطار والثلوج مساء أمس الأربعاء، هددت بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات صخرية، في أحدث موجة من موجات الطقس المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد.

ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، حتى بعد غد السبت، التحذير من وقوع فيضانات في المناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، والتي غمرتها مياه أقوى نهر جوي – وهو عبارة عن سحابة كبيرة من الرطوبة التي تتدفق على الشاطئ - شهدته كاليفورنيا والمنطقة الواقعة شمال غرب المحيط الهادئ هذا الموسم.

وأطلقت العاصفة، رياحا قويا الليلة السابقة، أسفرت عن وفاة شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية واشنطن.

وحذر المسئولون، من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة وانهيارات صخرية وتدفقات للحطام.