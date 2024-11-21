محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالأسعار المقررة في المحلة الكبرى

اختتم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، جولته الموسعة داخل مدينة المحلة الكبرى، والتي استمرت أربع ساعات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قلعة الصناعة المصرية.

هدفت الجولة إلى الوقوف على مستوى الخدمات وضمان توافرها بالشكل المطلوب، إضافة إلى متابعة التحديات والمشكلات على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجتها بما يلبي تطلعات المواطنين.



وتفقد اللواء أشرف الجندي ميدان المحطة بالمحلة الكبرى بعد نجاح جهود المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، في إخلاء الميدان من الباعة الجائلين، في خطوة لإعادة المظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب المواطنين، وتهدف إلى ضمان انسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمارة.

وأوضح أن المحافظة ستستمر في فرض الغرامات بشكل صارم على المخالفين، لضمان استمرار خلو الميدان من أي إشغالات عشوائية.

وأشار الجندي إلى حرصه البالغ على إبراز مدينة المحلة الكبرى بالشكل الذي يليق بها، بوصفها رمزًا وقلعةً للصناعة المصرية.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، في إطار خطط مدروسة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز البنية التحتية.

كما شدد المحافظ على أهمية استعادة المظهر الحضاري للمدينة، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والصناعية، مؤكداً التزام المحافظة بتطوير المرافق العامة وتجميل الشوارع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المحلة الكبرى.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ موقف طلعت حرب وموقف زفتى للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن ضمان عدم استغلال المواطنين بفرض أجرة أعلى من التعريفة المقررة.

وحرص الجندي على التحدث مع عدد من السائقين والركاب المترددين على المواقف، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو استغلال المواطنين.