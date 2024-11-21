أنقرة تدين استهداف الحوثيين سفينة شحن تابعة لشركة تركية

أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي في اليمن على سفينة الشحن "أناضولو أس" التي ترفع علم بنما أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

ونقلت "الأناضول"، عن الوزارة قولها في بيان يوم الأربعاء: "ندين الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على سفينة الشحن الجاف -أناضولو أس-، التابعة لشركة تركية، والتي ترفع علم بنما، أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن".

وذكر البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت أمس الأول الثلاثاء استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية؛ بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، أنه تم تنفيذ عملية استهداف للسفينة -أناضولو إس- في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن استهداف السفينة لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية (الحوثية) ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون ذكر الجهة التابعة لها السفينة.

ويأتي البيان، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن التي بدأت يوم 19 نوفمبر 2023.

وتقول الجماعة، إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، وتلك المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها؛ نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.