شوبير ساخرًا من حجز إمام عاشور: «كنت في بيتي وقالوا محبوس في طنطا»

سخر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق مما تردد في الساعات الماضية عن وضع نجم الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور في قفص الاتهام أمس خلال حضوره جلسة التصالح مع فرد الأمن بأحد المولات.

كان إمام عاشور قد حضر أمس الاستئناف في أزمة قضيته مع فرد الأمن الذي تشاجر معه في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وتم التصالح بصورة رسمية وأغلقت القضية بشكل نهائي ولم يتم وضع لاعب الأهلي في قفص الاتهام كما تردد.

وقال أحمد شوبير: «حصل موقف هحكي لكم عليه من سنين طويلة كان صدر ضدي حكم قضائي بالحبس بعد قضية رفعها مرشح ضدي في طنطا فأنا اتخضيت لإني مش عارف حاجة عن الموضوع والمحامي بتاعي راح يشوف العريضة وإيه الاتهامات من النيابة فقال لي إن المنافس لك ده متهمك إن أنت كسرت عربيته وضربته وأحدثت به إصابات بعد إعلان نتيجة الانتخابات».

وتابع شوبير: «كان ردي عليه إني بعد الانتخابات مباشرة ركبت عربيتي ورجعت على القاهرة ولم أشتبك مع أي شخص، فالمهم قدمنا استئناف والقضاء قال لازم نحضر جلسة المحاكمة، فالحقيقة مسؤول أمن المحكمة اشترط تواجدي في القاعة عشان أنا كنت عايز أبعت المحامي بس، وفي الآخر قال لي نجحنا نجيب موافقة إنك تقعد في الصف الأول أمام القاضي وبعد شوية قالوا لي خش أقعد في مكتب مدير أمن المحكمة وشوية وقالوا لي يا كابتن اتفضل روح بالسلامة وهنبلغ لك بالحكم».

وأضاف شوبير: «المهم رجعت القاهرة وروحت خلاص وقاعد في البيت في القاهرة لقيت البعض بيقول شوبير محبوس في طنطا وفي القفص ومش عارف إيه كلام غريب، إلى أن طلع الحكم وتم عقاب من زوّر حينها».