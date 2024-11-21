 الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري - بوابة الشروق
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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 8:05 م

اختتم النادي الأهلي استعداداته اليوم، الخميس، لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل. ‏

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام الزمالك والاتحاد السكندري.


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