الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج الخبز

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 7 مخابز فقط تنتج الخبز من أصل 19 مخبزًا يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة ما زالت قائمة، بسبب الهجمات والعراقيل الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمره الصحفي اليومي، أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة الأناضول.

ولفت دوجاريك الانتباه إلى الوضع الإنساني لسكان غزة، الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف: "يقول زملاؤنا في برنامج الأغذية العالمي إنه، اعتبارًا من اليوم، هناك 7 مخابز فقط تنتج الخبز من أصل 19 مخبزًا يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة".

وأشار دوجاريك إلى أن 4 من هذه المخابز موجودة في مدينة غزة، و2 منها في دير البلح (وسط)، والأخير في منطقة خان يونس (جنوب). وذكر أن مخزون الدقيق في هذه المخابز سيكفي لفترة قصيرة فقط.

وبيّن دوجاريك أن السبب وراء توقف معظم المخابز عن العمل هو منع إسرائيل وصول المواد الضرورية إليها.

وشدد على أن التأخير في توصيل الوقود يشكل مشكلة في إنتاج الخبز، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى.

وقال دوجاريك: "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يحذر من أن المخابز، التي تشكل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الجياع أو الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة، أصبحت على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود".