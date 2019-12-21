«شي» يتهم أمريكا في اتصال هاتفي مع ترامب بالتدخل في شؤون الصين

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وأشار إلى إحراز تقدم في عدد من القضايا منها التجارة وكوريا الشمالية وهونج كونج، لكن الصين قالت إن شي اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وتحدث الزعيمان بعد أسبوع من توصل البلدين لاتفاق "المرحلة 1" الذي يهدف لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا التي هزت الأسواق وأثارت التوتر.

وأعلن ترامب عن الاتصال الهاتفي في تغريدة على "تويتر"، وقال مسؤول في البيت الأبيض إنهما تحدثا صباح يوم الجمعة، وقال التلفزيون المركزي الصيني إن شي تحدث إلى ترامب بناء على طلب الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب على "تويتر": "جمعني حوار جيد للغاية مع الرئيس شي فيما يتعلق باتفاقنا التجاري الضخم. بدأت الصين بالفعل عمليات شراء كبيرة لمنتجات زراعية وغيرها. يجري الترتيب للتوقيع الرسمي، تحدثنا أيضا بخصوص كوريا الشمالية، حيث نعمل مع الصين، وبخصوص هونج كونج، يوجد تقدم!".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شي قال لترامب إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية السلبية بشأن تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت.

وقالت شينحوا: "هذه التصرفات مثلت تدخلا في الشؤون الداخلية الصينية وأضرت بالمصالح الصينية وقوضت الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بإغلاق معسكرات الاعتقال الجماعية في إقليم شينجيانغ في غرب الصين وعبرت عن قلقها إزاء معاملة المحتجين في هونج كونح.

وقالت شينحوا إن شي عبر عن أمله في أن يطبق ترامب "التوافق المهم" الذي توصلا إليه خلال اجتماعاتهما واتصالاتهما الهاتفية.

وشعرت الصين بالغضب عندما وقع ترامب في الشهر الماضي تشريعا يسمح بتوقيع عقوبات على مسؤولين في الصين وهونج كونج متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان في هونج كونج فيما اعتبر تأييدا للنشطاء المطالبين بالديمقراطية.

وأكبر مصادر القلق للولايات المتحدة هو تهديد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن بيونجيانج تستعد لتقديم هدية عيد الميلاد فيما فسره مسؤولون أمريكيون بأنه إما اختبار لسلاح نووي أو لصاروخ باليستي.

واقترحت الصين وروسيا يوم الاثنين على مجلس الأمن الدولي تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية "لكسر الجمود" في محادثاتها المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد أي تخفيف للعقوبات وإنها قد تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي اقتراح يُقدم إلى مجلس الأمن.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب الأسلحة في الأسابيع الأخيرة ويقول بعض الخبراء إن البلد المنعزل ربما يجهز لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات قريبا.

وستكون مثل هذه التجربة نهاية للوفاق الذي توصلت إليه بيونجيانج مع الولايات المتحدة في العام الماضي، وتبديدا لأي آمال في استئناف محادثات تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية، وستضع البلدين على طريق الرجوع إلى المواجهة.

وكرر قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، دعوة الصين للولايات المتحدة وكوريا الشمالية لاستئناف الحوار والالتقاء في منتصف الطريق.