الكويت: تعليق الطيران وإغلاق المنافذ استهدف منع وصول سلالة كورونا الجديدة لنا

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن قرار تعليق حركة الطيران من وإلى مطار الكويت، وكذلك اغلاق كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية، مع استثناء عمليات الشحن، يستهدف منع وصول السلاسة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الى الكويت.



وأضاف الصباح -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بقصر السيف، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، بحضور رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم- أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرار تعليق الطيران، كإجراء احترازي، إلى حين معرفة الحقائق حول السلالة الجديدة للفيروس.



ودعا وزير الصحة الكويتي المواطنين والمقيمين، إلى وقفة جادة لمواجهة السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس، مؤكدا ضرورة عدم التهاون، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع الكويتي.



ومن جانبه، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أنه سيتم مراجعة العمل بقرار تعليق رحلات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي، وكذلك أغلق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية في البلاد، في ضوء ما يستجد من أمور.



وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء الكويتي كلف كل من وزارة الداخلية، والإدارة العامة للطيران المدني، والإدارة العامة للجمارك الكويتية ومؤسسة الموانيء الكويتية بتنفيذ قرار تعليق الطيران واغلاق جميع المنافذ الحدودية.



وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من من الساعة 11:00 من مساء اليوم الإثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.