 متحدث الخارجية ردًا على الخارجية الأمريكية: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق أو التطرق لأحكام تصدر عن القضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الخارجية ردًا على الخارجية الأمريكية: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق أو التطرق لأحكام تصدر عن القضاء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:22 ص

ردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) حول ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة اليوم؛ ذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.


وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

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