انقلاب سيارة أنابيب بوتاجاز بمصرف المحيط بمركز ببا ببني سويف

انقلبت سيارة نقل محملة باسطونات غاز "أنابيب بوتاجاز" بمصرف المحيط بمركز ببا في محافظة بني سويف، بعد طريق المشارقة، أثناء قدومها من أحد مصانع التعبئة متجهة إلى مركز سمسطا لتوزيع حمولتها وتسليمها للمستودعات.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن رئيس مركز ببا مدحت صلاح توجه إلى موقع انقلاب السيارة، بحضور مسئولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمحيط موقع انقلاب السيارة، وجار رفع السيارة من المصرف، بجانب نقل الأنابيب لسيارة أخرى، مشيرا إلى أن الحادث لم تنتج عنه إصابات.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة قد تلقت إخطاراُ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا، وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة .