سيد معوض: تصريحات كولر يجب أن لا تمر مرور الكرام

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأحمر يحتاج للتعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الشتوية بعد تصريحات مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «الأهلي اختلف بعد التوقف، عدم ثبات التشكيل سبب أساسي في تراجع المستوى، وتصريحات كولر، بعد المباراة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، خاصة عن التدوير وضغط المبارات. يجب أن تكون سياسة التدوير لا تؤثر على الأداء ولا النتائج».

وأضاف: «لا يمكن أن يقرر كولر إراحة هذا العدد من اللاعبين، كذلك مركز محمد شريف في الجناح الأيسر، أين مصطفى سعد ميسي، ورأفت خليل؟ لماذا لا يتم الاستعانة بالثنائي».

وأكمل: «الحديث عن لعب محمد شريف في الجانب الأيسر لأنه يلعب بقدمه اليسرى، يشير إلى أن الأهلي لابد وأن يبحث عن جناح للتعاقد معه في يناير. والأفضل الاعتماد على الأسماء التي ذكرتها سابقًا».

واختتم: «الأجنحة في الأهلي تؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق إذا كانوا في مستواهم».