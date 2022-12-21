التعاون الإسلامي تستنكر قرار إدارة الأمر الواقع الأفغانية إغلاق الجامعات النسائية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ استنكاره في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق الجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة غير محددة.

وأكد الأمين العام للمنظمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة التعليم العالي التابعة، لها تثير الفزع الشديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن شجبها لهذا القرار، بالرغم من أنها لا تزال ملتزمة بسياسة التواصل مع إدارة الأمر الواقع، داعيةً سلطات كابول إلى التراجع عنه من أجل المحافظة على الاتساق بين وعودها وقراراتها الفعلية.

وكان الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان، قد حذرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخاذ قرار من هذا القبيل، حيث كانت آخر رسالة تحذيرية تلك التي نقلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان خلال زيارته لكابول في منتصف نوفمبر 2022، والتأكيد على أن تعليق وصول الطالبات إلى جامعات أفغانستان سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة، كما أنه سيحرم الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية.