ليلى محمدتستضيف العاصمة السعودية الرياض، غدا الخميس، اجتماع الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وبرئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وعقدت الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، حيث شارك في الاجتماع وفود من 5 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهى تونس والجزائر والسعودية والسودان والصومال.

وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول أعمال الدورة العادية الرابعة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس.

من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف التي حددها إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 من خلال سياسات سكانية تنطلق من المنظور الحقوقي نحو تأمين صحة ورفاهية جميع الأشخاص، خاصة أولئك الأكثر استضعافا، حتى لا يترك أحدا خلف الركب؛ كما دعت إلى بذل جهود أكبر لتسريع وتيرة التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة تلك المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.

كما صرح أيمن الأفغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد السعودية، بأن الهدف هو تحقيق مستهدفات طموحة تستند على خارطة طريق واضحة تربط الديناميكيات السكانية بالسياسات المناسبة في كل مجالات ركائز سياسة التنمية السكانية ومتابعة المؤشرات الملائمة للتأكد من فعاليتها.

وأضاف الأفغاني أن رؤية المملكة في هذا الاجتماع هو ترجمة قرارات المجلس العربي للسكان والتنمية إلى خطط عمل فعالة تساهم في بناء قاعدة متكاملة من السياسات السكانية لتحقيق أهداف تنمية رأس المال البشري.