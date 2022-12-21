محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية بالعاصمة

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة تفقدية للمشروعات الخدمية التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة وربط شرق بغرب العاصمة، والطريق الدائري الشرقي والغربي، واستكمال رصف الطرق.

وتابع الأعمال الجارية في إنشاء كوبري المرور، وتحويل شارع الصوالحة امتداد عبد الهادي راضي والمتجه لمراكز المحلة وبيلا والحامول اتجاه واحد، وتحويل طريق أبو الطيب المطل على البحر ناحية القنطرة البيضاء للقادمين من تلك المراكز، للمتجه لداخل مدينة كفر الشيخ، للقضاء على التكدس والزحام.

وتفقد الأعمال الجارية في إنشاء 4 ميادين، غرب وشرق العاصمة، إضافة لأعمال رصف الطرق بعدد من الاحياء، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري سخا العلوي، إضافة للطريق الدائري الشرقي، والانتهاء من أعمال التوسعة غرب المدينة امتداد شارع صبري القاضي، ماراً بسوق الجملة والتجمع السكني الجديد، لطريق محل موسى وسخا، والطريق الجديد الذي يصل بين سخا ماراً بمسار العائلة والمجمع السكني الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي "كفر الشيخ- طنطا"، وطريق أبو عمر، للربط بينه وبين رافد الطريق الدولي "المحلة- كفر الشيخ".