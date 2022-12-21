ميدو: الشناوي يتحمل مسؤولية هدف فاركو بنسبة 50%

يرى أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتحمل خطأ هدف فاركو بنسبة 50%.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «50% من مسؤولية خطأ هدف فاركو في الأهلي يتحمله محمد الشناوي».
وتابع: «الشناوي الحارس رقم واحد في المنتخب الوطني، ولا يصح أن يستقبل هدف مثل الذي استقبله اليوم أمام فاركو، هذا الهدف يستقبله حارس ناشئ، وليس الحارس الأساسي للمنتخب».
وأتم: «هناك مشكلة كبيرة في الأهلي من ناحية التمركزات الدفاعية، وخطأ الشناوي لا يعفي مدافعي الأهلي من مسؤوليته».