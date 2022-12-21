 ميدو: الشناوي يتحمل مسؤولية هدف فاركو بنسبة 50% - بوابة الشروق
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ميدو: الشناوي يتحمل مسؤولية هدف فاركو بنسبة 50%

زياد الميرغني
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 3:48 ص

يرى أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتحمل خطأ هدف فاركو بنسبة 50%.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «50% من مسؤولية خطأ هدف فاركو في الأهلي يتحمله محمد الشناوي».

وتابع: «الشناوي الحارس رقم واحد في المنتخب الوطني، ولا يصح أن يستقبل هدف مثل الذي استقبله اليوم أمام فاركو، هذا الهدف يستقبله حارس ناشئ، وليس الحارس الأساسي للمنتخب».

وأتم: «هناك مشكلة كبيرة في الأهلي من ناحية التمركزات الدفاعية، وخطأ الشناوي لا يعفي مدافعي الأهلي من مسؤوليته».


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