ننشر أسماء الفائزين في مسابقة نحلة الأزهر للتهجي بالشرقية

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أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بمسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية.

وأكد السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ختام التصفيات النهائية لمسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي، التي أقيمت فعالياتها على مستوى المنطقة بعد انعقاد تصفيات المعاهد والإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه طبقًا للوائح المنظمة للمسابقة يفوز طالب واحد على مستوي المنطقة من كل صف دراسي بكافة المراحل التعليمية، ليبلغ عدد الفائزين 14 فائزًا.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

مرحلة K G 1: الطالبة أميرة محمد جمال، من روضة معهد كراديس الأزهري التابعة لإدارة ديرب نجم الأزهرية.

مرحلة K G 2: الطالب باهي أحمد فتحي، من روضة معهد اعتدال مبروك الابتدائي الأزهري التابع لإدارة العاشر من رمضان الأزهرية.

الصف الأول الابتدائي: الطالبة أسماء فاروق إسماعيل، من معهد العارين الابتدائي الأزهري التابع لإدارة فاقوس الأزهرية.

الصف الثاني الابتدائي: الطالبة روفيدة محمود محمد، من معهد عاطف عبد الدايم الابتدائي الأزهري التابع لإدارة العاشر من رمضان الأزهرية.

الصف الثالث الابتدائي: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، من معهد الصفوة الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية.

الصف الرابع الابتدائي: الطالبة ليندا عبد الله السيد، من معهد مكة المكرمة النموذجي الابتدائي الأزهري التابع لإدارة الإبراهيمية التعليمية الأزهرية.

الصف الخامس الابتدائي: الطالب أنس صالح محمد، من معهد الصفوة النموذجي الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية.

الصف السادس الابتدائي: زياد جابر عبد الهادي، من معهد العاشر من رمضان النموذجي الابتدائي الأزهري.

الصف الأول الإعدادي: الطالبة نور محمد العزقة عمار فرج رشاد، من معهد الصفوة الإعدادي النموذجي الأزهري التابع لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية.

الصف الثاني الإعدادي: الطالبة ملك رضا أحمد، من معهد فتيات الزقازيق الإعدادي الأزهري التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية الأزهرية.

الصف الثالث الإعدادي: الطالب أنس محمد إبراهيم، من معهد الحسينية الإعدادي الأزهري التابع لإدارة الحسينية التعليمية الأزهرية.

الصف الأول الثانوي: الطالبة روضة أبو الخير عبداللطيف، من معهد فتيات محمد نجيب الثانوي الأزهري التابع لإدارة العاشر من رمضان التعليمية الأزهرية.

الصف الثاني الثانوي: الطالبة زينب محمد منصور، من معهد فتيات تلراك الثانوي الأزهري التابع لإدارة أولاد صقر التعليمية الأزهرية.

الصف الثالث الثانوي: الطالبة نورا عمر رجب، من معهد فتيات ميت بشار الثانوي الأزهري التابع لإدارة منيا القمح التعليمية الأزهرية.

وقدم رئيس منطقة الشرقية الأزهرية التهنئة للفائزين، مشيرًا إلى أن مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي تأتي هذا العام في سابقة هي الأولى من نوعها بالأزهر الشريف، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة (RELO)، التي تقام فعاليتها من الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

من جانبه، أوضح محمد عطية، مسؤل الإعلام في منطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقات قد أظهرت مستوى فائق للطلاب الفائزين في المسابقة.