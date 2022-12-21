عرض مسرحية سيدتي الجميلة يومي 30 و31 ديسمبر في مسرح بـ6 أكتوبر

تستعد النجمة ريم مصطفى، لعرض مسرحية "سيدتي الجميلة"، مع النجم أحمد السقا في مصر، يومي 30 و31 ديسمبر، على أحد المسارح بـ6 أكتوبر، وذلك بعد تحقيق العرض نجاحا كبيرا في السعودية.



إذ أطلق صناع المسرحية البانرات الدعائية في الشوارع وعلى الكباري، وفتح باب حجز التذاكر استعدادا للعرض.



ويعيد الفنان أحمد السقا، ومعه ريم مصطفى، تقديم مسرحية "سيدتي الجميلة" على خشبة المسرح مجددا بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة الراحلين فؤاد المهندس، وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس، فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.



و"سيدتي الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وقدمت في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه "نشالة" تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.



وتسجل "سيدتي الجميلة" التجربة الثانية للفنانة ريم مصطفى على خشبة المسرح، بعد أن قدمت العام الماضي مسرحية "في نص الليل" بمشاركة حسن الرداد، وغادة عادل، ومحمد عبد الرحمن توتا، وسليمان عيد، ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط، ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.



وفي سياق آخر، تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "سر السلطان" المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس "سره باتع"، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.