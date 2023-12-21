قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن تل أبيب لن تتسامح مع الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وتستهدف مدينة إيلات والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وصرح غالانت بأن "تهديد الملاحة البحرية في باب المندب لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب، بل أيضا للملاحة الدولية".



وجاء تصريح وزير الدفاع في جولة لغالانت في قاعدة تابعة للبحرية الإسرائيلية في إيلات التقى خلالها قادة وجنود البحرية العاملة في المنطقة واستمع إلى استعراض عملياتي واستخباراتي لنشاط القوات البحرية واستعداداتها في مواجهة التهديدات الجوية والبحرية بمنطقة البحر الأحمر بمشاركة قائد القوات البحرية دافيد ساعر - سلمى، وقائد أسطول السفن الصاروخية إلداد بوروتشوفيتش، وقائد منطقة البحر الأحمر شاي خوضرة.

وتحدث غالانت مع الجنود على متن السفينة الصاروخية "ساعر 6" "عن ضرورة الاستعداد للعمل في الساحات القريبة والبعيدة" بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عقب خطاب ألقاه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد فيه باستهداف البوارج والمصالح الأمريكية إذا شنت واشنطن حربا على اليمن.

وأضاف غالانت "أشكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتوليه هذه المهمة وقيادة نيابة عن الولايات المتحدة قوة العمل المتعددة الجنسيات التي تتمثل مهمتها في ضمان حرية الملاحة البحرية للجميع في مضيق باب المندب".

وتابع "لن نتسامح مع التهديدات الموجهة ضد إسرائيل إذا استمرت محاولة مهاجمة إيلات بالصواريخ أو وسائل أخرى سنعرف ما يجب القيام به ونحن نستعد والمقاتلون هنا جاهزون لأي مهمة ولأي أمر".



وأوضح أن إسرائيل من خلال القوات البحرية والجوية "ستعرف كيف تدافع عن نفسها".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، شدد زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي على أنهم يستهدفون حصرا السفن المرتبطة بإسرائيل وتلك التي تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا عدم استهداف أي سفن أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألف ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.