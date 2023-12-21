نمو الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 13% في أول 20 يوما من الشهر الحالي

أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 13% سنويا، بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والمركبات.

وبلغت قيمة الشحنات الخارجية 82ر37 مليار دولار في أول 20 يوما من ديسمبر الحالي مقابل 53ر33 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية.

وكشفت البيانات أن الصادرات اليومية ارتفعت بنسبة 13% سنويا لتصل قيمتها إلى 44ر2مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

في المقابل انخفضت الواردات الكورية الجنوبية بنسبة 2ر9% سنويا إلى 26ر36 مليار دولار خلال العشرين يومًا الأولى من الشهر الحالي لتحقق فائضا تجاريا قدره 6ر1 مليار دولار، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء نمو الصادرات مدفوعا بارتفاع مبيعات الرقائق والسيارات.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 2ر19% لتصل إلى 66ر6 مليارات دولار خلال فترة العشرين يوما. وشكلت صادرات الرقائق 6ر17% من إجمالي الصادرات، بزيادة 9ر0 نقطة سنويا.

كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 7ر27% سنويا إلى 75ر3 مليارات دولار.