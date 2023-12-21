شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفادت وكالة «سند» الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة.

شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) December 21, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تتجه نحو معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد وصول نداءات حول سقوط جرحى وإصابات جراء قصف إسرائيلي.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تتجه نحو معبر رفح، بعد وصول نداءات حول جرحى وإصابات جراء قصف قرب المعبر».

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر «بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس»، مشيرا إلى أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا».

وأوضح، أن «المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.