وفاة حارس مرمى ومدرب مساعد نادي مولودية البيض الجزائري جراء انقلاب حافلة الفريق

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم زكرياء بوزياني، وخالد مفتاح، وهما على التوالي حارس مرمى والمدرب المساعد لنادي مولودية البيض اللذين توفيا في حادث سير تعرضت له حافلة الفريق مساء الأربعاء، بمنطقة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر.

وأعلن الاتحاد الجزائري وفاة سائق الحافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة تيزي وزو استعدادا لمباراة الفريق ضد مضيفه شبيبة القبائل غدا الجمعة، ضمن المرحلة الـ 11 من مسابقة دوري المحترفين.

ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث، مقدما تعازيه للفريق ولعائلات الضحايا، لكن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني كشف أن الحادث جاء إثر انقلاب حافلة الفريق بالطريق بين بلدتي السوقر وسي عبد الغني، وأسفر عن 3 وفيات وإصابة 8 أشخاص بجروح.