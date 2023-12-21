البرومو التشويقي لفيلم الإسكندراني لأحمد العوضي يحقق 16 مليون مشاهدة في 24 ساعة

حقق برومو فيلم "الإسكندراني"، إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

وحقق البرومو التشويقي للفيلم "الإسكندراني" على حساب الفنان أحمد العوضي بـ"الفيسبوك"، 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة، ولاقي تفاعل كبير وإشادات من الجمهور عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

بينما حقق برومو الفيلم عبر موقع "تيك توك" 3 مليون مشاهدة في 24 ساعات، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير.

ويعتبر فيلم "الإسكندراني" أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك بجانبه بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.