بدء حفل توقيع ومناقشة رواية «الحب عربة مهترئة» لـ أحمد طيباوي بمكتبة البلد

بدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق وتوقيع رواية "الحب عربة مهترئة" للروائي الجزائري أحمد طيباوي، والصادرة عن دار الشروق، في مقر مكتبة البلد، بوسط البلد، وتحاوره الروائية مي التلمساني.

حضر مناقشة الرواية مجموعة كبيرة من الكتاب والروائيين والمثقفين والقراء من بينهم: الروائي عبد الوهاب حمادي،والكاتب والناقد سيد محمود، والكاتب والناقد محمود عبد الشكور، والكاتب محمد يوسف الغرباوي، والكاتبة آية طنطاوي، والكاتبة هبة عبد العليم، والكاتب الصحفي محمد سرساوي، ونانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسؤول التسويق بالدار.

تسرد رواية "الحب عربة مهترئة" تجربة رجل استقرَّ على سرير المرض في إحدى مصحات العلاج وهناك يستعرض جوانب من حياته، ويقدم كشف حساب للشخصيات التي عاش معها في لحظة أقرب إلى جلسة محاكمة شاملة.

عبر لعبة التذكر، يستعيد علاقة شائكة مع الوالد ومع الزوجة التي هجرته، ويرسم تفاصيل علاقته بالفتاة الوحيدة التي أحبها أملًا في استردادها، كما يتأمل علاقته مع صديقه الوحيد، ويرسم الراوي 3 سيناريوهات متخيلًا الحياة بعد المرض يتلاعب فيها بمصيره ومصير الشخصيات كافة، تحت ضغط اللحظة الهشة التي يعيشها.

"الحب عربة مهترئة"، رواية عن جيل يسميه الكاتب "جيل الاختيارات" المحدودة الذي تسير حياته دائما وفق الاختيار الوحيد المتاح وضمن "الحتمية" المفروضة عليه.

يذكر أن أحمد طيباوي، روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له عدة روايات وهي: اختفاء السيد لا أحد، موت ناعم، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي، البياض المتهم بالبراءة، باب الوادي، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة".

حصد أحمد طيباوي عدة جوائز ومنها: جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "على معاشي" عن رواية "المقام العالي" 2011، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن روايته "موت ناعم" 2014، فضلا عن جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 عن روايته "اختفاء السيد لا أحد".