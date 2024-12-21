إيهاب توفيق: تخطيت بالرضا أزمات تخليني مخرجش من البيت

تحدث الفنان إيهاب توفيق، عن خلاصة تجاربه في الحياة، قائلا إن «الرضا» هو مفتاح تخطي الصعاب والنجاح.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «ربنا قسم لكل إنسان نصيبه، حلو أو ثقيل عليه، فقد أو مرض، نجاح أو مال وشهرة، أو حقد من بعض الناس، التناقضات كثيرة؛ لكن لازم نكون راضيين».

وشدد على أن الرضا يُعين الإنسان على تخطي الصعاب، مشيرا إلى أن الملايين من الناس يواجهون مشاكل أصعب مما مر بها في حياته.

وتابع: «الحمد الله على كل شيء، بالرضا الإنسان يتخطى كل الصعاب، ربنا بيُعطي كل واحد مع المشكلة حلها والأهم الرضا؛ لأنه بيمنحك القوة أنك تكمل وأنت قوي وعندك إيمان (إن مع العسر يسرا)، ولو النهاردة وبكرا وبعده مش حلو؛ لكن الأيام الجاية هتكون أحلى وأحلى».

وأشار إلى تخطيه العديد من الصعاب التي واجهته في حياته والتي كانت كفيلة بجعله لا يغادر المنزل، قائلا: «فيه حاجات حصلت ليَ في حياتي تخليني ماخرجش من البيت؛ لكن الحمد الله تخطيتها بشكل كبير».

ووصف شخصيته بالمتفائلة، مضيفا أن «على الجراح قادر»؛ أكثر أغنية تعبر عن شخصيته ومسيرة حياته.