إيهاب توفيق يروي موقفا طريفا مع شيكو بعد سخريته من أغنيته في فيلم سمير وشهير وبهير

قال الفنان إيهاب توفيق، إن كلمة «سلام» كانت تذكر 8 مرات في كل مقطع بأغنيته الشهيرة «يا سلام».

وروى خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، موقفا طريفا جمعه بالفنان هشام ماجد شيكو بعد مشهد التعليق على أغنيته «يا سلام» الشهير في فيلم «سمير وشهير وبهير».

وتابع: «شاهدت الفيلم في التلفزيون، وبعدها بفترة قابلت شيكو صدفة، ذهبت إليه وغيرت تعبيرات وجهي، وسألته ينفع كده؟ سكت مش عارف يرد يقول إيه عارف أنا بكلمه على إيه، قلت له ينفع أغانيا تبقى مجال للسخرية والتريقة؟».

وأضاف: «شيكو طيب، وكان واقف صامت مش لاقي حاجة يقولها، فقلبت الموضوع بضحك وهزار وقلت له أنت مجنون أنا بموت فيك»، مشيرا إلى أن استطاع التقاط «الإفيه» من الأغنية.

وذكر أنه قدم الأذان بصوته منذ سنوات طويلة ضمن ألبوم ديني كان يضم أدعية وأغاني لكل المناسبات الدينية على مدار العام طرحه في شهر رمضان.

ولفت إلى أنه من ضمن الألبوم أغنية عن الصلاة أصبحت تستخدم كنداء قبل الأذان، «الصلاة يا مؤمنين الصلاة، الصلاة يا موحدين الصلاة».

وأكد أنه كغيره من المصريين لديه النزعة الدينية وحب التقرب إلى الله، موضحا أنه كان يقدم في كل رمضان أو مناسبة دينية أدعية وأناشيد دينية في مدح النبي عليه الصلاة السلام.