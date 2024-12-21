 إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوبي نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوبي نابلس

وفا
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 11:54 ص

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوبي نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثمانية مواطنين، أحدهم مصاب، من قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي برقة، زياد أبو عمر، لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها، وحطمت أبواب عدد منها، كما حطمت زجاج مركبتين، قبل أن تعتقل ثمانية مواطنين، هم: عمرو شبيب، وقيس سيف، وعماد صلاح، وربيع دغلس، ومنجد صلاح، وقيس عماد سيف، وتامر سيف، ومهدي حجي، الذي تم إطلاق النار على قدمه قبل اعتقاله.


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