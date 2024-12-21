جامعة كوفنتري في بريطانيا تعلن تعيين المهندس أحمد السويدي مستشارا لها

أعلنت جامعة كوفنتري في بريطانيا تنصيب رجل الأعمال المصري المهندس أحمد السويدي – الرئيسي التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك - مستشارًا لمجموعة جامعة كوفنتري، وقد تمت مراسم التنصيب خلال حفل التخرج بجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة خلال في شهر نوفمبر الماضي.

وقد أعرب رئيس جامعة كوفنتري البريطانية، السيد جون ليثام، عن ترحيبه وسعادته بانضمام المهندس أحمد السويدي لمجموعة جامعة كوفنتري وأنه يتطلع إلى العمل عن قرب معه لنشر رسالة الجامعة المتمثلة في خلق مستقبل أفضل في كل مكان.

كما أوضح جون ليثام، أن تولي المهندس أحمد السويدي لهذا المنصب يُعد استكمالًا لما بدأته الدكتورة كاسيلي هايفورد التي حملت الراية لمدة سبع سنوات، ذاكرًا أن القيادة الثاقبة والشغف الذي يتمتع به المهندس أحمد السويدي سيُكمل مسيرة النجاح للمجموعة.

وأضاف أن اختيار الجامعة للمهندس أحمد السويدي، يعكس الطبيعة العالمية التي تنتهجها الجامعة والتزام السويدي بتوسيع فرص الحصول على التعليم العالي المتميز الذي يتوافق مع وجه نظر ورسالة المجموعة.

من جهته، أعرب المهندس أحمد السويدي عن امتنانه واعتزازه بتولي منصب المستشار في مجموعة جامعة كوفنتري، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم دائمًا يُعد حجر الزاوية في رؤيته وشغفه للمساهمة في مهام الجامعة المتمثلة في خلق مستقبل وجيل أفضل، ومثنيًا على المجهودات المبذولة من رجال الأعمال والأكاديميين حول كيفية سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وضمان إعداد واستعداد الطلاب جيدًا لأسواق العمل العالمية.

وأعلن المهندس أحمد السويدي أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية سوف تبدأ مرحلة جديدة من التوسعات وذلك بعد النجاح الذي حققته المؤسسة في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

والجدير بالذكر أن اهتمام المهندس أحمد السويدي بملف التعليم يمثل دورًا متميزًا ومرموقًا والذي قد بدأ منذ إنشاء أكاديمية السويدي التقنية التي تقدم التعليم والتدريب الفني والمهني، بالإضافة إلى تأسيس فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية من خلال استضافة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالإضافة وأيضا إنشاء جامعة السويدي التكنولوجية