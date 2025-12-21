الرعاية الصحية تطلق حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم بمحافظات التأمين الشامل خلال الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إطلاق حملة متكاملة للمتابعة الطبية المنزلية خلال فصل الشتاء، تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل تقديم خدمة توصيل الأدوية مجانًا للمستحقين بمحافظة السويس، ضمن خطة لتعزيز الرعاية الوقائية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة تهدف إلى ضمان استمرارية المتابعة الطبية وتقليل التردد على المنشآت الصحية خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تعتمد على تنفيذ زيارات منزلية منتظمة من خلال فرق الرعاية الصحية لمتابعة الحالات الصحية، والاطمئنان على المرضى، وتقديم الإرشادات الطبية اللازمة، بما يعكس توجه الهيئة نحو تقديم خدمة صحية أقرب للمواطن وأكثر توافقًا مع احتياجاته.

وأشار السبكي إلى أن الحملة تشمل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، مؤكدًا أن توصيل الأدوية مجانًا بدأ بمحافظة السويس، كمرحلة أولى ضمن خطة للاستمرار والانتشار في باقي المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة وفّرت لقاح الإنفلونزا الموسمية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لها، ضمن خطة وقائية تهدف إلى الحد من المضاعفات الموسمية، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.

وكشف السبكي أن الحملة تستهدف خلال شهر ديسمبر الوصول إلى أكثر من 7 آلاف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم، وقد تم بالفعل تقديم خدمات المتابعة أو توصيل الأدوية لأكثر من 5 آلاف مواطن منهم حتى الآن، بنسبة إنجاز تقارب 71% من المستهدف.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الموسمية، وتعزيز دور الرعاية الأولية والمتابعة المجتمعية، مع تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وسلامة المرضى.