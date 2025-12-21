مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 في إطلاق نار جماعي داخل حانة بجنوب أفريقيا

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعدما نفذت مجموعة من المسلحين هجوما بإطلاق نار على حانة في جنوب أفريقيا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب ما أفادت به السلطات.

ووقع الحادث قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل في بلدة بيكرسدال، الواقعة على بعد 46 كيلومترا (28 ميلا) غرب جوهانسبرج، ليكون ثاني حادث إطلاق نار جماعي في جنوب أفريقيا خلال ثلاثة أسابيع.

وأفادت الشرطة بأن نحو 12 مشتبها بهم مجهولي الهوية كانوا يستقلون حافلة صغيرة بيضاء وسيارة سيدان فضية، فتحوا النار على رواد حانة "كوانوكسولو" في قسم تامبو ببيكرسدال، وواصلوا إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء فرارهم من المكان.

وقالت الشرطة: "تم إطلاق النار عشوائيا على بعض الضحايا في الشوارع على أيدي مسلحين مجهولين"، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص ونقل 10 آخرين إلى المستشفى.

وأوضح الميجور جنرال فريد كيكانا، القائم بأعمال مفوض شرطة إقليم جاوتينج، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) من موقع الحادث، أن المسلحين، وكان بعضهم يرتدي أقنعة تغطي الوجه (بالاكلافا)، كانوا بحوزتهم بندقية من طراز "كلاشينكوف إيه كي 47" وعدة مسدسات عيار 9 مليمتر.