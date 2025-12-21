«كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة

ناقشت ندوة حوارية، ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2025، موضوع «الهوية الجمالية في الفنون السعودية المعاصرة»، بمشاركة الدكتورة عفت فدعق، وأدارت الحوار الأستاذة ضحى حلمي، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والمصورين والمهتمين بالشأن الفني.

وقدّمت فدعق قراءة موسّعة لمفهوم الفنون المعاصرة، مبيّنة كيف رسّخت حضورها بوصفها خطابًا جماليًا وفكريًا يتجاوز الشكل إلى المعنى، ومشيرة إلى تجربتها الأكاديمية في الفنون الإسلامية، وما أتاحته لها من اطلاع معمّق على أنماط الفنون وتحولاتها، وانعكاس ذلك على رؤيتها الفنية ومسارها الإبداعي.

وأكدت أن الفنون السعودية المعاصرة باتت تحمل طابعًا خاصًا يُبرز هوية الفنان الفردية ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة، موضحة أن الفنان السعودي يستند في أعماله إلى مرتكزات أساسية، مثل اللون والرمز والدلالة، وأن التجربة المعاصرة اتجهت نحو الغوص في القصص الداخلية والإنسانية، لتصبح لغة بصرية قادرة على مخاطبة المتلقي المحلي والعالمي على حد سواء.

وأشارت فدعق إلى أن الحس الجمالي متأصل في المجتمع السعودي، ومتشكل من منظومة الدين والقيم والعادات والجذور الثقافية الراسخة، معتبرة أن التحدي يكمن في تنمية الجرأة على التعبير، وتحويل القيم الكامنة إلى منجز إبداعي واعٍ.

وتناولت خلال الندوة نماذج من أعمالها الفنية القديمة والحديثة، موضحة أنها نتاج دراسات فكرية وحوارات معرفية معمّقة، إلى جانب اعتمادها على التراث بوصفه مصدر إلهام بصري وسردي، تستقي منه قصصًا يُعاد صياغتها ضمن رؤية معاصرة.

وشهدت الندوة عرض نماذج مختارة لأعمال فنية سعودية معاصرة لفنانين تشكيليين، خضعت للقراءة والتحليل والنقاش، في محاولة لتفكيك دلالاتها الجمالية، ورصد علاقتها بالهوية والبيئة الثقافية المحلية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

واختتم معرض جدة للكتاب 2025 فعالياته، التي أشرفت عليها وأعدّتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بنهاية يوم السبت 20 ديسمبر الجاري.