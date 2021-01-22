جونسون: سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في إنجلترا يمكن أن تكون أشد فتكا من الفيروس الأصلى

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بأن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي اكتشفت لأول مرة مؤخرا في بريطانيا ربما تكون أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد الأصلي.

وقال جونسون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت إن هناك "بعض المؤشرات" التي تدل على ذلك.

وأضاف جونسون وهو من حزب المحافظين أن العبء الثقيل الذي تعاني منه البلاد يرجع إلى حد كبير إلى السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس.

وظهرت هذه السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي بريطانيا أواخر العام الماضي وانتشرت بسرعة فائقة في لندن وأجزاء أخرى من البلاد.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر البلاد تضررا بالوباء في أوروبا، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة يوميا كما تم مؤخرا تسجيل أكثر من ألف شخص في اليوم الواحد.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت إغلاقا عاما للأنشطة الحياتية مصحوبا بقيود واسعة النطاق وإغلاق المدارس والمحال التجارية التي لا تدخل ضمن الأنشطة الضرورية.

وستتم مراجعة هذه الإجراءات في منتصف فبراير المقبل.