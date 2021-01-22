باكستان: 1745حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و204 حالات اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1745 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 528 ألفا و891 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن 7 ملايين و561 ألفا و977 اختبارا للكشف عن الفيروس ، تشمل 35 ألفا و839 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 482 ألفا و771 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2362 مريضا في حالة حرجة.