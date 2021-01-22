 الذهب يتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا - بوابة الشروق
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الذهب يتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا

12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
محمد المهم:
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 12:21 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 12:21 م
تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المصرية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 812 جنيهات، مقارنة بـ817 جنيهات بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 685 جنيها مقابل نحو 690 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيها مقابل 925 جنيهات، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلي 6450 جنيها مقارنة بـ6500 جنيها.

ومنذ بداية العام الماضي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية في العالم.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب اليوم، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نتيجة أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع، بدعم من الآمال فى تحفيز كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1860.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.
 
 

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