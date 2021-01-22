إيطاليا تلقي باللوم على شركة فايزر في تأخير التطعيمات في البلاد

ألقت إيطاليا باللوم على شركة فايزر في تأخير التطعيمات ضد فيروس كورونا بها والتي قد تصل إلى طريق مسدود تقريبًا الأسبوع المقبل وسط الغضب المتزايد في جميع أنحاء أوروبا بسبب تباطؤ عمليات تسليم اللقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول الطوارئ الفيروسية في البلاد دومينيكو أركوري قوله في مؤتمر صحفي يوم الخميس "لقد تلقينا جرعات أقل بنسبة 29٪ هذا الأسبوع، وسيكون هناك انخفاض آخر بنسبة 20٪ الأسبوع المقبل" من شركة فايزر وشيركتها بيونتك.

ومنذ يوم السبت، تباطأت وتيرة التطعيمات إلى 28 ألفا في اليوم بعد أن كانت حوالي 80 ألفا، مع توقف عمليات التطعيم تماما في بعض المناطق مثل روما ومنطقة لاتسيو المحيطة.

وتؤخر إيطاليا، التي تهدف إلى تطعيم جميع السكان بحلول هذا الخريف المقبل، بالفعل المرحلة التالية في حملتها، والتي تتضمن إعطاء جرعات لمن هم فوق سن 80. وحتى الآن، قامت إيطاليا بتطعيم 3ر1 مليون شخص، أو 1ر2 ٪ من السكان.

وقال أركوري في بيان صدر في 19 يناير إن إيطاليا هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة فايزر حيث "لم تسفر المحادثات مع الشركة عن النتائج المرجوة". وأضاف أن تطمينات الشركة بأن وتيرة التسليم سترتفع مرة أخرى ليست مقنعة حتى الآن .